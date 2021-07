Luísa Sonza diz que se imagina dentro do BBB e fala sobre ataques online: - Comecei a ficar com medo de andar, literalmente

07/07/2021 | 18:10



O décimo primeiro episódio do programa Casa Kalimann, no Globoplay, contou com a participação de ninguém menos que Luísa Sonza! Ao lado de Rafa Kalimann, a loira não apenas protagonizou um verdadeiro fight de bumbum, mas também falou sobre o hate que sofre na internet e se imaginou dentro do Big Brother Brasil!

Logo no início do programa, ao som de Combatchy, Luísa e Rafa decidiram quebrar o gelo ao utilizar próteses de bumbum para quebrar - literalmente - uma tábua de madeira! Vergonha passada, as duas começaram a conversar sobre diversos outros temas - como, por exemplo, como seria Luísa Sonza dentro do BBB, com Kalimann questionando se a cantora já havia se imaginado dentro do reality show.

- Várias vezes. Todas as edições, durante as edições, a gente fica se imaginando: O que será que eu faria no lugar dessa pessoa?, Acho que eu seria igual a essa pessoa.

E, por falar em ser igual a algum dos participantes, Sonza entregou que chegou a se identificar mais de uma vez com Gilberto, do BBB21, ao longo do confinamento:

- Sabe aquele surto do Gil, que ele fez: Eu não aguento mais, eu tô indignado! Essa seria eu em alguns momentos, e vários momentos o Gil seria eu, como quando ele estava chorando e inclusive estava tocando Braba, aí ele estava chorando, e chorou e dançou. Essa é super a minha personalidade, eu super faria isso. E também não faria várias coisas que várias pessoas fizeram, mas isso não vem ao caso.

Além disso, Rafa fez uma série de perguntas imaginando situações do reality show, fazendo com que Luísa admitisse que não brigaria por comida mesmo estando na xepa, mas provavelmente choraria se alguém comesse os ovos que haviam sido destinados a ela. Outra situação abordou o que ela faria em uma festa caso voltasse de um paredão, e a cantora entregou que iria beber tudo o que pudesse e dar um vexame! Sonza ainda entregou que seria uma jogadora bem tranquila e que não iria surtar com um brother que tivesse votado nela para o paredão e depois viesse abraçá-la.

Namorada de Vitão, ela ainda destacou que sentiria falta de beijar durante os 100 dias de confinamento - e admitiu que, se estivesse solteira, ela procuraria por algum interesse amoroso dentro do programa.

Haters

Além disso, Luísa falou sobre os ataques que sofre nas redes sociais e reclamou sobre o fato de diversos internautas afirmarem que ela realizou diferentes procedimentos estéticos, mesmo quando ela mesma já negou essas informações:

- Às vezes, fico um pouco zangada porque tenho uma coisa um pouco especial, que é a galera gostar de inventar o a mais do a mais do a mais, sabe? A galera inventa muita cirurgia plástica para mim, e isso me incomoda.

A cantora ainda destaca que o impacto dessa situação sobre sua saúde mental foi tanto que ela passou a ter medo até mesmo de sair na rua - mas afirma que não pretende mais se deixar abater por esse tipo de coisa:

- Sinto muito medo das pessoas não gostarem de mim pelo que eu sou e não quero mais sentir esse medo. Já deixei muito de falar o que eu sentia, fazer o que eu sentia, até pelo hate que eu já sofri. Comecei a ficar com medo de andar, literalmente. E isso é uma coisa que eu venho tirando bastante na minha vida, de um tempo para cá. Principalmente no ano de 2020. Eu parei de me importar com o que as pessoas pensavam, e quero me importar cada vez menos com isso.

Por fim, Sonza ressalta que muitos internautas esquecem que por trás de todo perfil e de toda celebridade existe uma pessoa real, que sofre do mesmo jeito que quem realiza esse tipo de ataques online:

- Por trás de toda a internet, sempre tem um ser humano. A gente sente da mesma maneira que você, que pode estar estressado um dia e vai lá comentar alguma coisa que acha que a gente nunca vai ver, mas a gente vê.