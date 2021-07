Ex de Mabel Calzolari revela que mantinha união estável com a atriz, e conta como falou sobre a morte dela com o filho: - Ficou um tempão abraçado comigo

07/07/2021 | 18:10



A atriz Mabel Calzolari morreu no dia 22 de junho após ser diagnosticada com uma inflamação de medula, e acabou deixando o filho, Nicolas, fruto de sua relação com o ator João Fernandes, conhecido por trabalhar na novela Avenida Brasil. Desde então, o artista tem mencionado a ex-companheira em suas redes sociais - e, na noite da última terça-feira, dia 6, João acabou revelando como contou para o filho sobre a morte de Mabel.

Através de uma caixinha de perguntas no Stories da plataforma, um internauta questionou como Fernandes havia dado a notícia ao pequeno Nico, perguntando ainda se ele havia optado por não tocar no assunto por conta da idade do garoto, que tem apenas dois anos de idade. João, então, explicou:

- Quando a Mabel já estava no hospital e já tinha sofrido as paradas cardíacas, eu chamei o Nicolas pra conversar e expliquei mais ou menos o que estava acontecendo. Eu falei pra ele: Cara, agora pode ser que seja só a gente. Uns dois ou três dias depois, ela faleceu. Quando eu fui contar pra ele, ele não entende muito bem ainda, mas ele sente. Ele me abraçou e ficou uns dois minutos abraçado, sem me soltar. E ele não costuma fazer isso, geralmente ele abraça e solta, mas ele ficou o maior tempão abraçado comigo.

João ainda conta que ele e a família tem tentado estimular o garoto a guardar lembranças da mãe, ao mesmo tempo que vai entendendo que ela não voltará para ficar com ele:

- Depois disso a gente tem tentado dizer coisas como: Ah, lembra da mamãe? Você gostava quando a mamãe fazia isso ou aquilo, porque ele ainda não tem essa noção do que é a morte né, de como é essa pessoa que estava ali não estar mais. É tudo bem específico essa maneira de contar para ele, explicar para ele, é dia a dia assim. Ele ainda não entende direito, ele mais sente do que qualquer outra coisa, às vezes ele fica tristinho?

O ator ainda respondeu outras coisas relacionadas à Mabel, revelando que ainda mantém contato com a mãe da garota, por exemplo, e que o ex-casal tinha planos de que Nico fosse morar com a mãe para ajudá-la a superar sua luta contra a aracnoidite torácica que possuía. Ele ainda revelou que tem tido a ajuda da família e de amigos para lidar com a perda, e admitiu que às vezes tem dificuldades para dormir.

Além disso, João revelou que ele e Mabel ainda tinham um papel registrado em cartório de união estável, mesmo não estando juntos há cerca de um ano, e explicou a situação:

- A gente nunca dissolveu para caso eu pegasse algum trabalho, ela fosse minha dependente no plano e pudesse fazer todo tipo de coisa relacionado a saúde dela no particular, mas a gente tinha se separado há mais de um ano.