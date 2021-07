Vestido de noiva de Gwen Stefani teve homenagem secreta para os filhos

07/07/2021 | 18:10



Gwen Stefani prestou uma homenagem discreta aos três filhos e ao marido Blake Shelton em seu vestido de noiva. A informação foi dada no perfil profissional do Instagram da estilista Vera Wang, que foi a responsável por fazer a peça customizada para a cantora.

Ela escolheu um tecido de seda personalizado com lírios brancos e um vestido acinturado com tule, com decote na parte da frente e nas costas. O vestido foi usado com um véu branco que tinha os nomes de Blake, Gwen, Kingston, Zuma e Apolo bordados à mão, com duas rosas brancas ao lado, na bainha do véu., escreveu a designer de moda.

Kingston, Zuma e Apolo são os três filhos de Gwen, de 15, 12, e sete anos de idade, respectivamente. Os garotos são frutos do relacionamento da artista com o músico Gavin Rossdale, que faz parte da banda britânica Bush.

Como você viu, Gwen e Blake casaram-se no último sábado, dia 3. Para a ocasião, a artista apostou em dois vestidos diferentes - um para a cerimônia e outro para a festa.

Para a recepção, ela escolheu o tecido italino silk crepe personalizado com lírios brancos, e um minivestido sem alças com tule e cristais, folhas e lantejoulas costurados à mão, delicadamente distribuídos da cintura para baixo da saia. O bordado tem como destaque dois pássaros costurados à mão, simbolizando o amor do casal. Eles são acompanhados por três pássaros menores, que representam os filhos de Gwen.

Que fofo, não é?

Climão

Mas nem tudo correu bem no casório de Gwen Stefani e Blake Shelton. Segundo informações do site Radar Online, Adam Levine, que parecia ser um grande amigo do casal, principalmente de Blake, não foi convidado para a cerimônia. Pior: Adam teria descoberto sobre o casamento da mesma forma que todo mundo, através da mídia.

- Adam não tinha ideia de quando Gwen e Blake iriam se casar. Adam não foi convidado para o casamento e não foi avisado sobre, embora ele e Blake tenham sido como irmãos na época em que estiveram juntos no The Voice., alegou um informante.

O vocalista do Maroon 5, entretanto, pode ficar um pouco mais tranquilo, já que outros amigos e colegas famosos também não foram convidados para a celebração.

- Não foi somente Adam que não foi convidado. Kelly Clarkson, Nick Jonas, Alicia Keys, Christina Aguilera, CeeLo Green, Shakira, Usher, Pharrell Williams, Miley Cyrus, e nem a nova técnica Ariana Grande foram convidados. O casamento foi para amigos próximos e familiares. Não tinha nenhuma celebridade de Hollywood., apontou a fonte.

Apesar disso, uma pessoa famosa teve um papel bastante importante na cerimônia: o apresentador do The Voice, Carson Daly. Além de ter ido ao casório, ele também oficializou a união de Gwen e Blake.

- Em vez de focar nas pessoas que não são próximas de Blake e Gwen, acho que é interessante focar em quão próximos eles são de Carson. Ele se tornou, literalmente, alguém da família, neste ponto.

E aí, o que você achou de tudo isso?