Bárbara Evans compartilha evolução da barriga em tratamento de fertilização

07/07/2021 | 17:10



Como você vem acompanhando, Bárbara Evans está passando por um tratamento para engravidar através da fertilização in vitro. A modelo, de 30 anos de idade, revelou que já engordou dez quilos por conta dos medicamentos que está tomando e, na última terça-feira, dia 6, compartilhou a evolução da sua barriga durante o tratamento.

Recentemente, a influenciadora se emocionou ao revelar que oito embriões coletados iriam passar por uma biópsia para detectar câncer e outras complicações. Vale lembrar que Bárbara teve câncer de pele aos 22 anos de idade.

- Tem muitos motivos para ter que começar o tratamento do zero de novo. Mas não é certeza de nada. Acho que vou, se eu não conseguir engravidar de primeira, aceitar numa boa e vamos embora pra outra, nisso sou muito forte. Mas esse negócio da biópsia mexe com o meu coração, é muito difícil. Eu estou chorando sem saber, só estou supondo, mas sempre com pensamento positivo e se Deus quiser vai dar certo esses embriõezinhos, vai sobrar bastante, disse na ocasião.