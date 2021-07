Lançamento de livro arrecada alimentos para instituição de caridade, em Santo André

da Redação



07/07/2021 | 16:52



O lançamento do livro Vizinhança Solidária - Área Vigiada pela Comunidade, que ocorreu no fim de maio na Escola Superior de Sargentos do Estado de São Paulo, na Capital, arrecadou 52 quilos de alimentos para doação. Hoje, o montante foi repassado para o Instituto A Casa do Jardim, localizado no Campestre, em Santo André pelo autor e idealizador do projeto, o coronel Temístocles Telmo Ferreira Araújo.

"A ideia do livro sempre foi difundir o conhecimento do vizinhança solidária e segurança pública e com as vendas, os direitos autorais serão revertidos para a casa do jardim", afirmou o coronel da PM (Polícia Militar).

Telmo também entregou um cheque no valor de R$ R$1.036,96 e 100 livros para a instituição.