Mãe de Ludmilla ataca Samantha Schmütz após silêncio da atriz sobre festa de Marina Ruy Barbosa

07/07/2021 | 16:10



Parece que a polêmica acerca da festa de aniversário de Marina Ruy Barbosa ainda está bem longe de acabar. Depois que muitos criticaram a aglomeração promovida pela atriz, que não escondeu a comemoração, Marina chegou a se pronunciar sobre o assunto - assim como Mônica Martelli, que apesar de se mostrar a favor do distanciamento social, principalmente após a morte do amigo Paulo Gustavo, vítima da Covid-19, esteve presente na festa.

Agora, no entanto, é Samantha Schmütz que está sendo cobrada por um posicionamento, e por ninguém menos que Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla. A atriz não estava na aglomeração, mas foi criticada pela mãe da cantora por permanecer calada diante da situação - que envolve alguns de seus amigos - depois de fazer duras considerações sobre o fato de Ludmilla ter se apresentando em um evento para 500 convidados, além de ter promovido uma festa para 50 pessoas no aniversário de Silvana.

A mãe de Ludmilla começou uma série de Stories no Instagram falando que não esquece das ofensas feitas para seus filhos, apesar de estar com alguns problemas de memória. Em seguida, ela dispara um recado para Samantha - marcando, inclusive, o perfil da atriz:

- Como hoje estou na sessão do desabafo, porque é cada coisa que vai me corroendo por dentro, eu queria mandar um recado para a Samantha. Samantha, e a festa que rolou da Marina? Marina, olha, não é nada com você não. O meu único problema com a Marina é que ela não me convidou para a festa. Mas agora e você, Samantha? Não vai se pronunciar? Não vai falar nada? Não vai mandar ninguém parar de seguir? Ah, é seletivo né, o problema é com a Ludmilla. Trabalhar não pode, de jeito nenhum, só a Ludmilla. Queria saber de você, o que você achou disso tudo, porque tinha até amiga sua na festa.

Silvana ainda relembrou um recente depoimento que Schmütz deu durante uma entrevista, na qual foi abordada sobre a questão e acabou afirmando o seguinte:

- Gente, esquece a Mônica [Martelli]. Ela já pediu desculpa, já foi. Não vou ficar aqui apontando dedo. Não vou ter nem dedo porque é tanta gente fazendo merda! Vocês estão satisfeitos agora? Vai lá perturbar ela, eu hein.

Diante disso, a mãe da funkeira disparou mais ataques à atriz, afirmando que suas críticas eram seletivas:

- Essa seletividade é o que me deixa indignada, é só sobre isso, sobre mais nada. Festa que a Marina fez, ok, ela pode né? Achei um vídeo da Samantha, que era só a Ludmilla ter pedido desculpa. Por que você não disse antes? Para a Ludmilla você teve dedo para caramba, usou até os dos pés, mas para amiga não tem dedo?

Até o momento, Samantha não parece ter feito nenhum comentário em resposta às críticas de Silvana Oliveira.

Perdão de Ju Amaral

Enquanto isso, parece que Juliana Amaral, irmã de Paulo Gustavo, não está guardando ressentimentos da amiga Mônica Martelli depois que a atriz compareceu à festa de Marina Ruy Barbosa. Através do Stories do Instagram, a moça compartilhou uma imagem com a seguinte frase, ali atribuída ao médium Chico Xavier:

A melhor maneira de aprender a desculpar os erros alheios é reconhecer que também somos humanos, capazes de errar talvez ainda mais desastrosamente que os outros.

Acima da publicação, Ju escreveu, marcando o perfil da amiga:

Te amo, Mônica Martelli.

Será que esse assunto vai continuar repercutindo?