Ana Paula Renault se recusa a fazer merchan no Fofocalizando e dispara: Para ganhar mil reais, não faço mesmo

07/07/2021 | 16:10



Ana Paula Renault está escolhendo a dedo os anúncios publicitários que faz no SBT. Um exemplo disso é que, recentemente, um telespectador notou que a apresentadora não estava presente durante o merchandising de um aplicativo no Fofocalizando. Achando no mínimo estranho, o rapaz foi até o Twitter lamentar a situação.

O comentário chamou a atenção da apresentadora, que fez questão de explicar suas razões para não ter participado da publicidade.

Eu que não concordei em fazer. Fazer um merchan para ganhar mil reais, não faço mesmo.

Eita! Sincerona, né?