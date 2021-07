Apenas São Bernardo, São Caetano e Ribeirão Pires terão feriado na sexta-feira

Anderson Fattori



07/07/2021 | 15:31



Apenas três das sete cidades do Grande ABC terão feriado nesta sexta-feira, 9 de julho, quando é lembrada a Revolução Constitucionalista de 1932. São Bernardo, São Caetano e Ribeirão Pires vão seguir o calendário original, enquanto Santo André, Diadema, Mauá e Rio Grande da Serra anteciparam a data no chamado megaferiado, entre os dias 27 de março e 4 de abril, que teve o intuito de diminuir a circulação das pessoas em momento de agravamento da pandemia da Covid. A cidade de São Paulo também terá feriado.

De acordo com a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), como o feriado de 9 de julho não estava entre os indicados pelo governo do Estado de São Paulo para que fosse antecipado pelas cidades, as agência não vão funcionar mesmo nas cidades que terão dia útil amanhã. Estará à disposição dos clientes apenas os caixas eletrônicos e o atendimento digital. As contas de consumo (água, energia, telefone) e carnês com vencimento em 9 de julho podem ser pagos, sem acréscimo, no próximo dia útil, segunda-feira. Normalmente, os tributos já são lançados com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais.

Nas três cidades da região que terão feriado, os serviços municipais vão funcionar no esquema de plantão. Em São Caetano, o Disque Coronavírus e o Atende Fácil não estarão funcionando amanhã. Também estarão fechadas todas as unidades do Poupatempo no Estado, incluindo as quatro do Grande ABC, independentemente de ser feriado ou não no município. Já a vacinação contra a Covid-19 vai funcionar normalmente nas sete cidades do Grande ABC.

COMO FICOU?

De acordo com decretos publicados, Santo André antecipou os feriados de 8 de abril (aniversário da cidade), 21 de abril (Tiradentes), 3 de junho (Corpus Christi) e 9 de julho (Revolução Constitucionalista).

São Bernardo deu os feriados de 3 de junho (Corpus Christi), 20 de agosto (aniversário da cidade), 20 de novembro (Consciência Negra) e 16 de junho (Corpus Christi).

São Caetano antecipou 28 de julho de 2021 e 2022 (aniversário da cidade), 20 de novembro de 2021 e 2022 (Consciência Negra).

Diadema puxou 3 de junho (Corpus Christi); 9 de julho (Revolução Constitucionalista); 20 de novembro (Consciência Negra) e 8 de dezembro (aniversário da cidade).

Mauá adiantou 3 de junho (Corpus Christi), 9 de julho (Revolução Constitucionalista), 20 de novembro (Consciência Negra) e 8 de dezembro (aniversário da cidade).

Ribeirão Pires puxou 3 de junho de 2021 e 2022 (Corpus Christi), 20 de novembro de 2021 e 2022 (Consciência Negra) e 19 de março (aniversário da cidade).

Rio Grande da Serra puxou 21 de abril (Dia de Tiradentes), 1º de maio (Dia do Trabalho), 3 de maio (aniversário da cidade), 9 de julho, (Revolução Constitucionalista) e 20 de novembro (Consciência Negra).