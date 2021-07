GCM desmantela venda de drogas no Santa Rosa

da Redação



07/07/2021 | 14:38



A GCM (Guarda Civil Municipal) de Ribeirão Pires, por meio da equipe ROTAM, realizou a prisão de uma pessoa que vendia drogas ao lado da Escola Municipal Yoshihiko Narita, no bairro Santa Rosa, nesta manhã. Essa foi a quarta abordagem no local motivada pela venda de entorpecentes próximo à quadra municipal.

Os guardas que realizavam o patrulhamento pela Rua Giacomo Amadeu Scomparim visualizaram o homem em atitude suspeita. A equipe tentou abordagem, porém, o sujeito, imprimiu fuga, deixando a pochete para trás, que foi localizada pelo cão Thor - parte da equipe do Canil da GCM.

O suspeito acabou se escondendo em um matagal próximo, mas foi localizado pelos Guardas Municipais. Identificado como morador de Suzano, ele confessou estar comercializando drogas no local. Foram apreendidos: 66 pinos de crack; 61 papelotes de cocaína; 26 trouxinhas de maconha; e quantia de R$10,00 em dinheiro. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo e conduzido para o 1° DP de Ribeirão Pires.

“Os esforços da nossa equipe em descentralizar a segurança em Ribeirão Pires é fundamental. Para isso, lançamos no começo do ano a Operação Bairro Seguro, com o objetivo de priorizar as rondas nos bairros onde o índice criminal é maior, sem deixar de atender as denúncias que chegam pelos nossos canais de atendimento à população”, declarou o secretário de Segurança Pública, Coronel Carmo Júnior.