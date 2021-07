Santos já inicia a preparação para o clássico de sábado contra o Palmeiras

07/07/2021 | 14:35



O elenco do Santos não teve muito tempo para festejar a vitória, por 2 a 1, sobre o Athletico-PR, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, e já se reapresentou, nesta quarta-feira pela manhã, no CT Rei Pelé. A semana é importante porque ainda reserva o duelo com o Palmeiras, sábado, no Allianz Parque.

Os titulares na vitória que deixou o Santos com 15 pontos só fizeram uma atividade regenerativa, enquanto os demais fizeram um trabalho técnico orientado por Fernando Diniz, técnico liberado para trabalhar no clássico, após cumprir suspensão.

Outro que vai poder atuar diante do Palmeiras é o lateral Pará, que também cumpriu suspensão. John (em fase final de recuperação), Alison e Felipe (contundidos) vão buscar preparação satisfatória para serem relacionados pelo treinador.

Danilo Boza deve ficar com a vaga de Luiz Felipe (suspenso), enquanto Luan Peres, com saída definida para o francês Olympique de Marseille, também poderá dicar de fora da partida.

Após dez partidas, o Santos soma quatro vitórias, três empates e três derrotas. O ataque marcou 11 vezes, enquanto a defesa foi vazada em dez oportunidades.