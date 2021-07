Brasileiros vacinados contra covid-19 agora podem entrar no Marrocos

Redação

Do Rota de Férias



07/07/2021 | 13:57



O Marrocos passou a fazer parte da lista dos países que liberam a entrada de brasileiros vacinados contra covid-19. Em nota oficial, o governo local indicou que o acesso, sem exigência de quarentena, será permitido a partir de hoje (7 de julho) para quem chegar do Brasil apresentando os seguintes documentos:

Exame RT-PCR negativo realizado nas últimas 48 horas antes do desembarque no Marrocos (dispensado apenas para menores de 11 anos acompanhados dos responsáveis).

(dispensado apenas para menores de 11 anos acompanhados dos responsáveis). Comprovante de imunização completa (com as duas doses, quando necessário), de qualquer uma das vacinas aplicadas no Brasil, sendo que a dose definitiva tenha sido tomada, pelo menos, duas semanas antes da viagem.

No comunicado, o governo ressaltou que as vacinas aceitas para entrada no país africano são: AstraZeneca-Oxford, Covishield (Serum Institute of India), Janssen (Johnson & Johnson), Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinopharm, SinoVac (fabricante da CoronaVac) e Sputnik V.

Entrada no Marrocos

De acordo com o governo marroquino, o Brasil está classificado em uma lista de países denominada com a letra B, para os quais se mantém a exigência de apresentação do exame negativo de RT-PCR mesmo para quem já está totalmente vacinado.

Quem ainda não tomou a dose definitiva também poderá entrar no Marrocos ao apresentar o teste RT-PCR negativo, mas, nesse caso, terá de cumprir quarentena de dez dias em um dos hotéis indicados pelas autoridades locais. As despesas ficam a cargo dos passageiros, que devem assinar, na chegada do país, um voucher de pagamento antecipado e um termo de responsabilidade atestando que se manterá confinado.

A classificação “B” do governo do Marrocos inclui, neste momento, 78 países: Afeganistão, África do Sul, Angola, Arábia Saudita, Argélia, Argentina, Bahrein, Bangladesh, Benim, Bolívia, Botsuana, Brasil, Cabo Verde, Camboja, Cameroun, Catar, Cazaquistão, Chade, Chile, Colômbia, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, Coreia do Norte, Cuba, Egito, Emirados Árabes, Eswatini, Guatemala, Haiti, Honduras, Iêmen, Índia, Indonésia, Irã, Iraque, Jamaica, Kuwait, Lesoto, Letônia, Libéria, Lituânia, Madagascar, Malásia, Malawi, Maldivas, Mali, Maurício, México, Namíbia, Nepal, Nicarágua, Níger, Omã, Paquistão, Panamá, Paraguai, Peru, Quênia, República Centro-Africana, Rússia, Serra Leoa, Seychelles, Síria, Somália, Sri Lanka, Sudão, Sudão do Sul, Tailândia, Tanzânia, Togo, Tunísia, Ucrânia, Uganda, Uruguai, Venezuela, Vietnã, Zâmbia e Zimbábue.

Voos para Marrocos

Para chegar ao Marrocos, os brasileiros terão de fazer escala em algum país que aceite o procedimento (como a Suíça ou a África do Sul). Isso porque a Royal Air Maroc, companhia que realiza voos diretos de São Paulo e Rio de Janeiro para Casablanca, suspendeu a rota no início da pandemia e ainda não anunciou o retorno.