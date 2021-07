Operação Grande ABC mais seguro prende 14 criminosos

Matheus Silva Moreira

07/07/2021 | 13:23



A operação Grande ABC mais seguro, que aconteceu nessa terça-feira (06), teve seus números divulgados pelo Comandante do Policiamento de Área Metropolitana Seis, Coronel Gilson Hélio. Além de contribuir para a prevenção criminal, a ação policial, também apresentou um total de 14 criminosos presos, sendo 10 presos em flagrante por roubo, furto, tráfico de drogas, violência doméstica e tentativa de homicídio, além de 4 criminosos condenados pela justiça e que foram recapturados durante a operação. Cerca de 805 veículos, entre carros e motos foram vistoriados durante as ações policiais, sendo que 15 desses veículos, que estavam na condição de roubados/furtados, foram recuperados e devolvidos aos seus proprietários.

Tal Operação contou com a participação de mais de 350 policiais militares, com o apoio das viaturas dos batalhões da região, englobando inclusive a Força Tática, rondas com apoio de motocicletas, 6º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) e cavalaria. Além das apreensões, a ação tem como objetivo a prevenção do tráfico de entorpecentes, a prisão de criminosos em flagrante ou procurados pela justiça e a prevenção de crimes de intolerância e violência doméstica, e desta forma proporcionar a proteção, aproximação e interação com a comunidade.