Opas: Brasil teve queda de casos nas últimas semanas, mas quadro ainda é elevado

07/07/2021 | 13:09



Gerente de Incidentes da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), Sylvain Aldighieri afirmou nesta quarta-feira, 7, que o Brasil registrou uma queda nos casos da covid-19 nas últimas semanas, "mas em quadro ainda elevado". Durante entrevista coletiva virtual, ele ressaltou a capacidade do País de reduzir transmissões e proteger os mais vulneráveis.

Aldighieri elogiou a "grande capacidade" do país para vacinar muitas pessoas diariamente contra a covid-19, com seu "sistema de saúde unificado". De qualquer modo, ele ressaltou a importância de reduzir as transmissões, no Brasil e também nas demais nações das Américas.

Além de lembrar que mais de 500 mil pessoas morreram no Brasil pela doença, Aldighieri disse que a mensagem principal da Opas valia para todos os países da região: o reforço de medidas já sabidas que controlam a disseminação do vírus, como o uso de máscaras.