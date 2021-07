Mãe de primeira viagem, Andréia Sadi fala sobre três meses dos filhos gêmeos e entrega: - Eita atrás de vixe todo dia

07/07/2021 | 13:11



É eita atrás de vixe literalmente! Na manhã desta quarta-feira, dia 7, a jornalista Andréia Sadi participou do Mais Você e bateu um papo com os apresentadores Fabrício Battaglini e Talitha Morete, falando um pouquinho sobre sua experiência como mãe de primeira viagem além de comentar sobre os três meses dos filhos gêmeos, que nasceram em 7 de abril e são fruto de sua relação com o jornalista André Rizek.

De início, a jornalista entrega que a maternidade se mostrou algo muito diferente do que ela imaginava, mas afasta qualquer possibilidade de decepção com a quebra de expectativas:

- Vim aqui contar um pouco desse começo da maternidade, que eu chamo de eita atrás de vixe todo dia [risos] porque tudo que a gente esperava, tudo o que a gente imaginava, não é nada disso. É muito melhor e também muito mais bagunçado. Todo dia a gente aprende, todo dia é um aprendizado com o João e com o Pedro.

Além disso, Andréia - que de acordo com a reportagem do programa já teria eliminado os dez quilos que ganhou durante a gestação além de outros nove - entrega que a maternidade está longe de ser algo idealizado como a maioria das pessoas imagina, mas destaca que ainda assim a experiência é gratificante:

- A maternidade real é difícil, é complexa, mas ela é maravilhosa. Eu amo tudo o que está acontecendo aqui com os meninos, estou completamente apaixonada.

E se engana quem pensa que, apesar da pouca idade, as crianças nã não começam a esboçar traços de suas personalidades - algumas vezes de maneira bem evidente, como conta a mamãe de dois:

- É muito engraçado também que, mesmo tão pequenininhos, o Pedro e o João já dão todos os sinais, todos os indícios de como serão as personalidades deles. Porque por exemplo, o Pedro, as vezes ele está mamando no meu peito e se eu estou mexendo no celular, lendo alguma coisa, ele para de mamar e começa a me olhar, tipo: Minha filha, é exclusivo aqui você olhando e dando atenção pra mim, é muito engraçado. O João, que a gente de JoJo, ele não tem isso, mas ele tem essa coisa da exclusividade com os brinquedos dele. O André já elegeu alguns brinquedos que são específicos do João, e se o João ver que esse brinquedo está sendo usado para distrair o Pedro, ele também fecha a cara. Então a gente vai descobrindo as características deles aos poucos.

Nas redes sociais, é claro, Andréia e André publicaram fotos ao lado dos filhos para comemorar os três meses dos garotos.