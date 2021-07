Yanna Lavigne e Bruno Gissoni surgem juntos após revelarem segundo filho

07/07/2021 | 13:11



Yanna Lavigne protagonizou uma cena romântica com o marido Bruno Gissoni. Após os pombinhos anunciarem que estão à espera do segundo filho, eles posaram juntos e confessaram estar felizes da vida com a novidade.

Bom dia para os papais de segunda viagem mais felizes desse universo, escreveu a atriz.

Os dois já são pais de Madalena, de quatro anos de idade. Eles se casaram em 2018.