Após ser eliminado do No Limite, Kaysar Dadour fala sobre Gleici: - Estamos nos conhecendo melhor

07/07/2021 | 13:10



Na última terça-feira, dia 6, Kaysar Dadour foi eliminado do No Limite! O ex-BBB falou sobre o jogo em conversa com Ana Clara e contou detalhes de sua proximidade com Gleici Damasceno:

- Nós dois estamos nos conhecendo melhor, tudo pode acontecer.

Na conversa, Gleici também lamentou a eliminação de Kaysar:

- Não esperava que ele fosse sair, estava torcendo pra ele ir até a final. Fiquei bem chocada, e a forma que foi também. Assim como a minha. Acho que tinham outras pessoas que poderiam ser prioridade nesse momento do jogo.

Nesta quarta-feira, dia 7, o ex-BBB participou do programa Encontro com Fátima Bernardes para falar sobre o programa. Ele falou das diferenças entre os programas e das dificuldades do No Limite:

- É totalmente diferente. BBB é muito conforto. Lá No Limite... sem escovar dentes, sem tomar banho, pouca comida, calor, poucas roupas. A gente estava bem fedido. O mais difícil foi ficar dez dias sem entrar no banheiro. A chuva que acabou com todo mundo: trememos de frio, ficamos seis, sete horas debaixo da chuva.

Kaysar ainda falou sobre Jéssica:

- Não aguenta o tranco. Várias vezes bateu no peito falando que sabe fazer as provas, só que não foi. A gente já se conhecia desde 2018, tinha uma relação boa, mas depois do final de 2018 nunca mais conversamos. Faz uns três anos que a gente não conversa. Não mantemos contato.

Ele analisou os outros participantes do jogo:

- A Carol é esforçada. O André é agregador demais. O Viegas é equilibrado. Paula é mandona. A Elana é um doce de pessoa, um amor, ela é agregadora.

Por fim, Kaysar agradeceu a oportunidade de estar no reality show:

- Sou grato até demais por ter participado, foi uma honra participar.