'No Limite': Kaysar Dadour é o nono eliminado do reality

07/07/2021 | 11:50



Kaysar Dadour foi eliminado do No Limite na noite desta terça-feira, 6. O ex-participante do Big Brother Brasil 18 foi o nono competidor a deixar a disputa de R$ 500 mil.

No Portal da Eliminação, a votação começou acirrada entre ele e Elana, mas o sírio acabou recebendo cinco votos dos concorrentes e deixou o reality show da Globo.

"Na minha cabeça, o No Limite era uma coisa, mas na real é totalmente diferente. ... Foi uma escola nova para mim", disse, ao se despedir do programa.

No episódio desta semana, as tribos foram canceladas e os oito participantes formaram um novo time, chamado de Jandaia. Porém, a antiga Carcará combinou, entre si, de se proteger até eliminar todos os integrantes da Calango.

Carol Peixinho, Marcelo Zulu e Viegas conquistaram imunidade e não puderam ser votados. Percebendo a movimentação do outro time, Kaysar tentou articular algo parecido com os ex-companheiros de equipe, mas encontrou a resistência por parte de Jéssica.

Isso porque, semanas atrás, ele tentou convencer o amigos a eliminarem a personal trainer, mas ela acabou salva quando Arcrebiano pediu para sair do reality. Assim, ela se uniu aos participantes da Carcará e votou pela saida de Dadour.