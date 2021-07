5 filmes (deliciosos) para celebrar o Dia Mundial do Chocolate

Bianca Bellucci

07/07/2021



Filme combina com pipoca. Mas uma sessão de cinema em casa também pode ser acompanhada por uma variedade de doces e salgados. Como hoje (7) é celebrado o Dia Mundial do Chocolate, a recomendação é degustar um bombom, uma barra, uma trufa enquanto se assiste a títulos inspirados na delícia. Confira cinco sugestões para adoçar a sua vida.

1. A Fantástica Fábrica de Chocolate (1971)

Para comemorar o Dia Mundial do Chocolate, não podia faltar este clássico do cinema baseado na história de Roald Dahl. Aqui, o excêntrico chocolateiro Willy Wonka esconde cinco tíquetes dourados nas barras do doce. As crianças que encontrá-los terão a oportunidade de visitar a mágica fábrica de chocolates – mas o passeio esconde uma surpresa ainda maior. O filme ganhou um remake em 2005, com direção de Tim Burton e Jonnhy Depp no papel principal.

2. Chocolate (2000)

Mais um filme com participação de Johnny Depp que tem chocolate como tema central. Nesta história, uma jovem mãe solteira decide abrir uma loja especializada no doce em uma pequena e conservadora cidade da França. O empreendimento não é visto com bons olhos pela população. Mas, aos poucos ela vai conquistando a confiança dos locais.

3. Lições de Chocolate (2007)

Este filme italiano tem como pano de fundo Perugia, na região da Úmbria. A cidade é conhecida por ser a casa da icônica fábrica de chocolates Baci. No longa-metragem, um operário contratado ilegalmente cai de um andaime. Com medo que o funcionário abra um processo, o empreiteiro da obra promete fazer de tudo – até entrar em um concurso para confeiteiros em seu lugar.

4. Mary e Max: Uma Amizade Diferente (2009)

Nesta animação, um nova-iorquino recluso, com Síndrome de Asperger, passa a se comunicar com uma garotinha australiana solitária. Além de trocarem cartas, os dois enviam diferentes chocolates por correio. Ele, inclusive, é um chocólatra assumido. Tanto que tem a ideia para uma criação inusitada: um cachorro-quente que leva o doce no lugar da salsicha. É baseado em uma história real.

5. Românticos Anônimos (2010)

A última dica para o Dia Mundial do Chocolate é Românticos Anônimos. Na trama, Angélique Delange é uma chocolatier premiada. O problema é que é tão tímida que prefere se passar por entregadora para fugir dos holofotes. Esse comportamento faz com que ela perca o emprego. Mas o também tímido Jean-René decide contratá-la para trabalhar em sua fábrica de chocolates. O doce será o responsável por expressar as emoções que os dois não conseguem expor.