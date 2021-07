7 conceitos para entender de vez como funciona a computação quântica

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



07/07/2021



A computação quântica é formada por máquinas poderosas, que são capazes de realizar certos cálculos e processamento massivo de informações em segundos. São dados que poderiam levar anos, ou até mesmo séculos, para serem executados em outros meios. No entanto, por ser uma tecnologia pouco acessível ao público, o tema ainda causa dúvidas. Para ajudar você a entender melhor, a Honeywell Quantum Solutions desenvolveu um glossário com as sete palavras-chave que os interessados ??no assunto precisam conhecer. Confira!

1. Qubit

Na computação clássica, a menor unidade de dados é um dígito binário ou bit. Um bit é um fluxo de pulsos elétricos em que cada um existe na posição “0” (desligado) ou “1” (ligado). Um bit quântico ou qubit é a menor unidade de dados na computação quântica. Qubits podem existir como zeros e uns simultaneamente. Essa capacidade de estar em várias posições ao mesmo tempo é uma das razões pelas quais a tecnologia promete ser tão poderosa.

2. Entrelaçamento quântico

É impossível estar em dois lugares ao mesmo tempo – exceto na física quântica. Graças a um fenômeno denominado entrelaçamento, as partículas quânticas podem se ligar a grandes distâncias e compartilhar um estado quântico. Mudar o estado de uma partícula quântica tem um impacto correlativo no estado da outra. Os computadores quânticos usam esse fenômeno entrelaçando qubits e, em seguida, codificando-os com informações para executar cálculos enquanto compartilham um estado quântico.

3. Tecnologia de íons presos

A Honeywell Quantum Solutions desenvolveu a tecnologia quântica com captura de íons, em que os sistemas “prendem” átomos de itérbio (íons) carregados com campos eletromagnéticos para que possam ser manipulados e codificados com informações usando sinais de micro-ondas e laser.

4. Circuito quântico

O software quântico não é como o código de um computador tradicional. Aqui, algoritmos quânticos específicos são escritos como um “circuito”, que é uma série de instruções para cada qubit durante o cálculo. Esses circuitos costumam se parecer com uma partitura.

5. Fidelidade

As máquinas realizam cálculos manipulando os estados dos bits, alterando os bits de 0 para 1 e de 1 para 0, como se fosse apertar um botão. Da mesma forma, os computadores quânticos devem ser capazes de manipular qubits de 0 a 1 e assim por diante. A precisão do cálculo depende da capacidade de realizar essas “mudanças de bits” com uma taxa de sucesso muito alta ou “fidelidade”. Fidelidade é a medida de quantas vezes uma tentativa de mudança resulta no estado qubit correto. Quanto maior a fidelidade, melhor.

6. Volume quântico

Você não pode julgar um computador quântico apenas pelo número de qubits que possui. Outros fatores como o número de operações, fidelidade e conectividade qubit também afetam o desempenho. O benchmark Quantum Volume (QV) foi desenvolvido para medir o desempenho de forma comparável em todas as tecnologias de computação quântica. Quanto maior o QV, mais poderoso é o sistema.

7. Medição de circuito intermediário

Os qubits podem ser medidos seletivamente em um ponto diferente do final de um circuito quântico. A informação quântica de um qubit medido entra no colapso para um estado clássico (0 ou 1), mas os qubits não medidos permanecem em seu estado quântico. Com base em nenhum qubit medido, os usuários podem decidir quais ações executar no circuito, permitindo uma programação de computação quântica muito mais dinâmica e flexível do que seria possível.