5 lugares pelo mundo para celebrar o Dia Mundial do Chocolate

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



07/07/2021 | 10:57



Celebrado em 7 de julho, o Dia Mundial do Chocolate pode inspirar uma série de viagens pelo mundo. Em muitos destinos, a iguaria feita a partir do cacau é tratada como uma atração turística. Há lojas especializadas, fábricas e até museus sobre o assunto. Para entrar no clima delicioso dessa data especial, o Rota de Férias separou uma lista de lugares perfeitos para os chocólatras.

5 lugares para celebrar o Dia Mundial do Chocolate

1. Suíça

Além de ser mundialmente conhecida pela produção de chocolates (com marcas como Lindt, Cailler, Toblerone e Läderach), a Suíça é o país que mais consome a iguaria no mundo. Segundo a Forbes, os moradores do país comem quase 9 kg do doce por ano. Roteiros por cidades como Zurique, Genebra e Zermatt são sempre ótimas opções para experimentar as delícias produzidas pelas fábricas locais e explorar a tradição do chocolate no país.

2. Gramado

A cidade de Gramado (RS) figura entre os melhores destinos para os chocólatras que querem viajar pelo Brasil. Com um clima perfeito para tomar um chocolate quente ou se deliciar com uma fondue doce, o local também é lar de muitas fábricas artesanais. Para os turistas que amam passeios culturais, a dica é visitar o Reino do Chocolate e o Mundo do Chocolate. O primeiro detalha a história do cacau no país. Já o segundo é um parque temático que exibe pontos turísticos do mundo esculpidos em chocolate maciço.

3. Bruxelas

Conhecida como Capital Mundial do Chocolate, Bruxelas, na Bélgica abriga centenas de lojas dedicadas ao produto proveniente do cacau. A dica para curtir o destino ao máximo é mesclar um passeio e outro com visitas a fábricas e comércios artesanais. É possível experimentar produtos de marcas típicas do país, como Godiva, Leonidas e Guylian. Além disso, a capital conta com uma série de museus incríveis dedicados ao tema, como o Choco-Story Brussels.

4. Hershey

A cidade de Hershey, na Pennsylvania, nos Estados Unidos, foi nomeada em homenagem a Milton S. Hershey, fundador da marca de chocolates Hershey’s. Conhecido popularmente como Chocolatetown, o destino abriga a fábrica da empresa e oferece programações perfeitas para quem ama chocolate. Além de conhecer a sede da companhia, o viajante pode ir ao Hershey Park, parque temático com brinquedos divertidos para todas as idades. Para quem busca algo diferenciado, a dica é agendar um horário no Spa Hershey Hotel, que utiliza chocolate em seus tratamentos.

5. Monte Verde

Monte Verde, em Minas Gerais, também entra para a lista de lugares pelo mundo para celebrar o Dia Mundial do Chocolate. Conhecido pelo clima frio, o destino conta com uma série de chocolaterias tradicionais. A mais antiga é a Gressoney, fundada em 1978. Também vale a pena provar as delícias da A Pioneira, que usa o doce para criar receitas “diferentonas”, e degustar os produtos do Chocolate Montanhês, que tem um delicioso chocolate quente cremoso e também faz sucesso em Campos do Jordão (SP).

