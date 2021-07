Viúva Negra: filme é usado em tentativas de golpes online

Da Redação, com assessoria

Após algumas mudanças na data de lançamento devido à pandemia, o mundo está finalmente pronto para conferir a história da personagem Viúva Negra. Com todas as restrições ocasionadas pelo novo coronavírus, os produtores decidiram dar um passo importante: a estreia do filme ocorrerá simultaneamente nos cinemas e nos serviços de streaming. A novidade alimentou o interesse não só de cinéfilos, mas também dos cibercriminosos.

Para entender melhor como os cibercriminosos tentam rentabilizar em cima dos interesses dos espectadores, os especialistas da Kaspersky analisaram uma série de arquivos maliciosos disfarçados como o novo filme da personagem da Marvel, bem como sites de phishing relacionados ao longa-metragem, que são criados com a intenção de roubar informações pessoais e financeiras.

Como resultado, os especialistas da empresa de cibersegurança notaram picos em meio às datas de lançamento anunciadas pelo estúdio. Em 1º maio de 2020, por exemplo, houve um aumento de 12% nas tentativas de golpes envolvendo Viúva Negra. Em 7 de maio de 2021, por sua vez, foi visto um incremento de 13%. Agora, verificou-se um crescimento de 9%.

A Kaspersky também encontrou vários sites de phishing projetados para roubarem credenciais das vítimas. O golpe acontece da seguinte forma: na esperança de ver Viúva Negra, as pessoas são redirecionadas para páginas que exibem os primeiros minutos de uma suposta filmagem. Só que para assistirem ao restante, as vítimas precisam preencher um cadastro com dados pessoais e um cartão bancário. Depois de algum tempo, uma quantia é cobrada – e o filme completo não é exibido.

Este tipo de phishing é amplamente difundido e considerado como um dos mais populares entre os cibercriminosos. Neste ano, a Kaspersky já alertou sobre este mesmo golpe no lançamento da quinta temporada do desenho animado Rick and Morty, bem como durante a temporada do Oscar 2021.

Para evitar ser vítima de golpes como o que está envolvendo Viúva Negra, a Kaspersky aconselha os usuários a: