Ator conhecido como rei da tragédia de Bollywood morre aos 98 anos de idade

Na noite do dia 6 de julho, foi anunciada a morte do ator paquistanês Muhammad Yusuf Khan, conhecido por seu nome artístico Dilip Kumar e considerado o rei da tragédia de Bollywood, a indústria de cinema indiana. A informação foi confirmada por um representante do astro de 98 anos de idade através de seu Twitter:

Com o coração pesado e profunda tristeza, anuncio o falecimento de nosso amado Dilip Saab, há poucos minutos. Somos de Deus e para Ele voltamos. O enterro hoje às 17h [horário local].

Apesar de a causa da morte não ter sido esclarecida, representantes do ator haviam comunicado sua internação no dia 30 de junho alegando que o ator sofria de problemas de saúde condizentes com sua idade.

Já no dia 5 de julho, sua equipe chegou a afirmar que Dilip estava respondendo bem ao tratamento e se recuperando.

Através da rede social, ainda foi mostrado que Kumar foi honrado com um funeral que seguiu os protocolos do Estado, com seu corpo sendo envolvido pela bandeira da Índia.

Dilip Kumar teve uma carreira de meio século e fez cerca de 60 filmes, protagonizando algumas das maiores bilheterias na indústria cinematográfica indiana entre os anos de 1940 e 1960.