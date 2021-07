BTS e Louis Vuitton lançam filtro de Instagram; veja como usar

A parceria entre BTS e Louis Vuitton começou em abril deste ano. À época, o grupo de k-pop foi anunciado como embaixador da grife de luxo. Agora, essa colaboração ganhou um novo capítulo. Nesta quarta-feira (7), o septeto participou, pela primeira vez, de um desfile de moda da marca. Para celebrar o evento, um filtro de Instagram foi criado.

O filtro do Instagram criado por BTS e Louis Vuitton pode ser acessado aqui – ou você pode ir até o perfil da grife, clicar no destaque “LVMenFW21 Soul” e, depois, apertar “Experimente LV Men FW21”. O efeito oferece sete versões virtuais de um óculos da marca. Cada uma corresponde ao estilo de um integrante.

Abaixo, você confere um vídeo dos integrantes do BTS utilizando o filtro da Louis Vuitton – cada qual com sua versão:

Try the new #LVMenFW21 filter like @bts_bighit on our Instagram account. pic.twitter.com/rgB1wbWl5D

— Louis Vuitton (@LouisVuitton) July 6, 2021