7 locais turísticos que foram reproduzidos em games

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



07/07/2021 | 09:18



Com o avanço da tecnologia, os games conquistaram os jogadores com visuais cada vez mais realistas. A atual geração de consoles, por exemplo, foi projetada para exibir resoluções 4K a 120 frames por segundo, criando ambientes bem realistas. Tanto é que os gráficos se tornaram uma alternativa para viajar sem sair de casa. Abaixo, confira alguns títulos com representações fiéis de locais turísticos.

Marvel’s Spider-Man – Nova York (Estados Unidos)

Uma das cidades mais famosas do mundo, Nova York foi representada com bastante fidelidade no jogo Marvel’s Spider Man, disponível para PlayStation 4 e PlayStation 5. O jogo contempla toda a ilha de Manhattan, que está repleta de locais turísticos bastante conhecidos.

Lançando teias pelos prédios da Grande Maçã, o jogador poderá visitar a icônica Times Square, o Empire State Building, a ponte do Brooklyn e o Central Park, além de outros cenários fictícios que marcaram presença em inúmeros filmes da Marvel, como a Torre dos Vingadores e a Embaixada de Wakanda. O game ainda possui um modo foto em que o usuário pode registrar todo o seu momento turista com selfies divertidas.

Assassin’s Creed Unity – Paris (França)

Fazendo também uma viagem pela história, o enredo de Assassin’s Creed Unity se passa na Paris do século 18, durante a Revolução Francesa. Esse é mais um exemplo de game que reproduz com detalhes locais turísticos, recriando até construções que não existem nos tempos atuais, como a prisão da Bastilha, que hoje é uma praça. Aliás, a fidelidade é tanta que, quando um incêndio destruiu parte da Catedral de Notre-Dame em 2019, foi cogitado o uso dos modelos 3D do título na reconstrução da igreja.

Ghost of Tsushima – Ilha Tsushima (Japão)

Ghost of Tsushima se passa em 1274, durante o período Kamakura, o primeiro regime militar feudal japonês. O enredo conta a história do samurai Jin Sakai, que luta contra a invasão Mongol na ilha de Tsushima. Além de ressaltar a beleza natural do arquipélago que permanece até os dias de hoje, o jogo representou de forma detalhista a cultura da época com vestimentas, costumes e crenças. O título exclusivo PlayStation foi sucesso no Japão, tendo esgotado suas cópias físicas em poucos dias.

O game foi responsável também pela popularização de Tsushima entre turistas. E não é para menos. O local possui praias de areia branca, muito verde e fontes termais. Os fãs de Ghost of Tsushima ainda foram responsáveis por ajudar uma campanha de financiamento coletivo para restaurar um templo xintoísta da ilha, arrecadando mais de US$ 200 mil.

Watch Dogs 2 – San Francisco (Estados Unidos)

A cidade de San Francisco foi o cenário escolhido para a história de Watch Dogs 2. No game, o protagonista é um habilidoso hacker que foi acusado por um crime que não cometeu. Para provar sua inocência, o jogador deverá buscar respostas visitando diversos locais turísticos, como a ponte Golden Gate, o AT&T Park, o Píer 39 e o Ferry Building.

Infamous: Second Son – Seattle (Estados Unidos)

Em Infamous: Second Son, o jogador não encontrará uma versão superfiel da cidade, mas reconhecerá diversos locais icônicos. A Space Needle, por exemplo, é um deles. O cartão postal da cidade é famoso por ter uma vista incrível do lugar e um restaurante rotativo que fica a 184 metros de altura. Outros pontos interessantes como o muro de chiclete de Post Alley, a Sonic Boom Records e a Elephant Car Wash também marcam presença no game.

Far Cry 4 – Nepal

Apesar do jogo se situar no país fictício de Kyrat, toda a ambientação é inspirada no Nepal e em outras localizações do Himalaia. A névoa densa nas montanhas e estradas sinuosas, os animais selvagens e os templos fazem o jogador realmente sentir que está na região asiática. As paisagens naturais são de tirar o fôlego e instigam ainda mais a conhecer o local pessoalmente.

Série Uncharted – Diversos países

Uncharted é uma franquia que leva o jogador em uma volta ao mundo. Em cada título da saga, o protagonista visita um país diferente com paisagens urbanas e bucólicas. O estúdio Naughty Dog conseguiu apresentar locais tão bonitos que é comum encontrar jogadores que simplesmente pararam para admirar a paisagem.

No primeiro título da série, Drake’s Fortune, é possível caminhar na densa floresta amazônica enquanto se busca o tesouro de El Dorado. Em Uncharted 2: Among Thieves, por sua vez, o jogador é convidado a conhecer as montanhas geladas do Tibet. Um dos maiores desertos do mundo, o Rub’ Al Khali, é reproduzido em Uncharted 3: Drake’s Deception. Já o quarto capítulo da franquia, Uncharted 4: A Thief’s End, mostra cenários exuberantes em Madagascar, Escócia e Itália.

Na galeria, veja imagens dos locais turísticos saídas diretamente dos jogos: