Vera Viel fala sobre estado de saúde da família, diagnosticada com Covid-19: - Sintomas leves, todo mundo medicado

07/07/2021 | 09:10



Rodrigo Faro e sua família testaram positivo para o novo coronavírus. Desde então, o apresentador e sua esposa, Vera Viel, têm mantido os fãs atualizados sobre o estado de saúde deles e de suas filhas - e, na noite da última terça-feira, dia 6, não foi diferente.

Através do Stories do Instagram, Vera mostrou aos seguidores que havia recebido marmitas em casa já que não pode deixar o isolamento, e aproveitou para tranquilizar sobre os sintomas encarados pela família e ressaltar que todos estão em tratamento:

- Aproveitando para passar aqui para falar para vocês que a gente está bem, está tudo bem, sintomas leves, todo mundo medicado. Eu ainda estou com essa voz fanha, mas daqui a pouco passa. E agradecer o carinho, as mensagens? A gente está super bem, se cuidando aqui.

Rodrigo Faro, por sua vez, publicou uma foto ao lado da esposa no feed da rede social e agradeceu às mensagens de carinho e de apoio dos internautas:

Um dia de cada vez? Uma batalha por dia? Obrigado a todos pelas milhares de mensagens, pelas orações do mundo todo? Vamos vencer com a ajuda de Deus e de cada um de vocês!

Na última segunda-feira, dia 5, Vera já havia comentado sobre a situação da família publicando uma mensagem escrita em seus Stories. Na ocasião, ela entregou a dificuldade em lidar com o fato de que toda a família estava doente e que havia pouco que pudesse ser feito, mas também destacou que estava lidando com a situação com muita fé:

Estamos todos juntos em casa e cada dia é uma grande vitória. Não é fácil para uma mãe estar doente, ter três filhas e o marido doentes. Mas eu entrego nas mãos de Deus e Ele me faz vencer cada obstáculo que essa doença traiçoeira tem nos feito passar. Tenho a certeza da cura.

Tomara que eles se recuperem logo, não é mesmo?