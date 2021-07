Com Covid-19, Ana Maria Braga se derrete por foto do neto e filha tranquiliza fãs: Minha mãe está bem

07/07/2021 | 09:10



Afastada do Mais Você enquanto se recupera da infecção por coronavírus, Ana Maria Braga usou o Instagram para declarar-se ao neto recém-nascido. Na última terça-feira, dia 6, a apresentadora publicou um clique do bebê, que nasceu há três semanas, e ainda revelou o nome dele.

O pequeno Varuna. Filho de Mariana e Badarik. Meu neto, escreveu ela. Varuna é o terceiro filho de Mariana, filha de Ana.

Mariana também compartilhou alguns cliques do bebê no Instagram e aproveitou para falar sobre o estado de saúde da mãe:

Hoje se completam três semanas que nosso bebê nasceu; em casa, com parto assistido pelo pai, irmãs, avó Ana e a parteira Vilma. Que alegria ter o menino Varuna entre nós. O parto é um portal, assim como o pós parto. Assim que minha lua de leite termine farei uma transmissão para falar sobre nossa experiência e responder dúvidas e curiosidades. Um beijo nosso. Minha mãe está bem!, escreveu.

A apresentadora deixou um comentário na publicação da filha: Quanto amor cabe nessas fotos!

Aos 72 anos de idade, Ana testou positivo para a Covid-19 na segunda-feira, dia 5. Ela, que apresenta sintomas leves da doença e já foi vacinada com as duas doses, está em repouso e foi substituída pela repórter Talitha Morete e pelo jornalista Fabrício Battaglini no programa.