Mulher acima de 30 anos é maioria entre demitidos

Flavia Kurotori



07/07/2021 | 08:38



No Grande ABC, mulheres com idade acima dos 30 anos e ensino médio incompleto foram as principais vítimas do desemprego desde o início da pandemia. Considerando dados do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) de janeiro de 2020 a maio deste ano, o saldo (diferença entre contratações e demissões) é positivo em 3.960 para homens, enquanto 1.825 pessoas do sexo feminino ficaram desempregadas. As informações foram levantadas pelo Diário.

Ao menos 19.296 indivíduos com mais de 30 anos, sendo a maioria entre 50 e 64 anos (12.815), foram dispensados no período. Em relação à escolaridade, dos 13.143 trabalhadores com ensino médio incompleto que perderam seus empregos, 5.779 sequer terminaram o ensino fundamental – leia mais na arte ao lado.

Leonardo Berto, gerente da operação da Robert Half no Grande ABC e na Baixada Santista, afirma que pessoas com menor escolaridade normalmente trabalham em setores operacionais, como a logística interna e manufatura. “Quando o volume de negócios da empresa diminui, essas são as áreas mais afetadas. No cenário de crise, a empresa privilegia a manutenção dos empregos de profissionais com mais qualificação ou conhecimentos técnicos, pois há maior dificuldade em contratar estas pessoas em um segundo momento”, explica.

De fato, considerando pessoas com ensino médio completo, superior incompleto e superior completo, o saldo é positivo em 15.259 postos. O maior volume é entre aqueles que concluíram as três etapas no ensino básico. Destaca-se a contratação de jovens menores de idade, cujas admissões superaram as dispensas em 5.054 funcionários. Já no público de 18 a 24 anos foram criadas 15.625 oportunidades.

Isso ocorre porque à medida em que a economia retoma, a demanda por trabalhadores nas áreas operacionais volta a crescer, gerando oportunidade para que os jovens sem experência ingressem no mercado de trabalho, por meio de programas como o Jovem Aprendiz e de trainee, afirma Berto. “Outro fator está ligado ao crescimento da área de tecnologia, da transformação digital, que é uma porta de entrada para profissionais desta faixa etária, (pois) eles têm facilidade, são nativos digitas com conhecimento base muito grande”, adiciona.

Segundo Sandro Maskio, coordenador do Observatório Econômico da Univservidade Metodista de São Paulo, outra questão que pode ter causado o maior volume de demissões entre os mais velhos é a troca por mão de obra mais barata. “Em momentos onde temos o enxugamento, a empresa observa a relação entre a produtividade e o custo nominal do trabalhador, por isso pessoas mais velhas sofrem este impacto. Na outra ponta, os mais jovens conseguem ser captados por um salário médio menor.”