Hotel na África do Sul esbanja luxo com carta de vinhos premiada

Organizada pela publicação The World of Fine Wine, a premiação World’s Best Wine Lists é uma espécie de Guia Michelin do mundo dos vinhos. Neste ano, o Sabi Sabi Private Game Reserve, luxuoso hotel na África do Sul, foi eleito o local com a carta de vinhos mais original no Oriente Médio e África. Formado por quatro lodges, o complexo também ficou em primeiro na categoria “Melhor Carta de Vinho Regional no Oriente Médio e África”.

Atualmente, a África do Sul, tem mais de 600 vinícolas localizadas, em sua maioria, na Região Vinícola do Cabo. Como carro chefe está a uva Pinotage, criada no país por meio da combinação de Pinot Noir e Cinsault (chamada também de Hermitage).

Valorizar não só produtos de vinícolas conhecidas, mas também daquelas que estão fora da rota tradicional, é um dos fatores que fez o Sabi Sabi levar os dois prêmios. O hotel valoriza ótimos vinhos que, em geral, não estariam presentes em degustações mais tradicionais realizadas no país.

A adega subterrânea do Earth Lodge, uma das quatro propriedades do Sabi Sabi, possui uma coleção com mais de seis mil garrafas de vinhos raros. Além disso, o hotel tem uma parceria com a Stellenrust Wine Estate, vinícola da cidade de Stellenbosch, para produzir bebidas próprias. Entre as criações, é possível encontrar Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinotage e Blends de vinho tinto.

Além dos rótulos variados, o hotel na África no Sul conta com outras experiências gastronômicas que valorizam produtos locais, como cervejas e gins. De quebra, a propriedade fica na reserva de Sabi Sands, adjacente ao Kruger National Park, área onde é possível avistar os famosos animais do grupo “big 5”: leão, leopardo, elefante, rinoceronte e búfalo.

