Prestes a estrear Viúva Negra, Scarlett Johansson está grávida do segundo filho, diz site

07/07/2021 | 01:10



O segredo foi revelado: um baby vingador está a caminho! De acordo com o site norte-americano Page Six, a atriz Scarlett Johansson está grávida de seu primeiro filho com o ator Colin Jost.

Prestes a estrear Viúva Negra nos cinemas, a estrela da Marvel tem se mantido muito discreta, optando por não comparecer presencialmente a vários eventos do lançamento do filme.

Scarlett está grávida, mas tem mantido tudo muito quieto. Ela não tem dado muitas entrevistas para promover Viúva Negra, o que é surpreendente, já que é um grande lançamento da Marvel e ela é a estrela e produtora executiva, revelou uma fonte ao veículo.

Os pombinho estão casados desde outubro do ano passado e a musa já tem uma filha, Rose Dorothy, com o jornalista Romain Dauriac.