Na reta final, Kaysar é eliminado e tribos são desfeitas; saiba o que rolou no nono episódio de No Limite!

07/07/2021 | 01:10



O raiar do sol na Praia Brava trouxe novos desafios para os participantes do No Limite. Após Gui Napolitano se despedir do jogo, no episódio que foi ar nesta terça-feira, dia 6, André Marques revelou que as duas tribos se tornariam uma só: a equipe Jandaia.

Se enfrentando pela última vez como Carcará e Calango, os ex-BBBs tiveram que suar dobrado na Prova da Imunidade. Com o objetivo de arrastar caixas para montar uma frase, Carcará foi pra cima e terminou o desafio primeiro. Com isso, Viegas e Zulu foram imunizados ao sortearem os colares da proteção nas caixas premiadas.

Para celebrar a união, na primeira noite como Jandaia, os oito participantes tomaram um banho de rio e compartilharam itens de higiene pessoal, mas alguns competidores não conseguiram deixar de lado o espírito da antiga equipe - e fofocaram muito!

- O plano é Carcará até a final. Apesar de ter juntado, o afeto que a gente já tem um pelo outro é muito grande. Se a gente eliminar um deles, Carcará tá na final. Se eles não tiverem em sintonia, eles vão dividir. O nosso, é tiro certo, disse Zulu, em conversa com Viegas.

- Eu vou sempre tentar proteger os meus Carcarás, disparou Elana.

- Eu preferia ter ficado lá [no acampamento Calango], lamentou André.

No segundo desafio, a galera precisou exercitar a paciência e o equilíbrio para montar a palavrar imunidade em uma plataforma equilibrada por uma corda. Carol Peixinho arrebentou na concentração e mandou os outros cinco companheiros para o Portal da Eliminação. Kaysar não se deu bem e recebeu a maioria dos votos, dando adeus ao reality.