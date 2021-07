Lucas Vilar é surpreendido com convocação de última hora

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



07/07/2021 | 00:12



No último dia 1º de julho a CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo) anunciou os atletas convocados para os Jogos Olímpicos de Tóquio e naquela listagem, apesar de boa pontuação no ranking mundial, não estava o nome de Lucas Vilar, do Sesi Santo André. Porém, em questão de alguns dias tudo mudou e após remanejamento de vagas feito pela World Athletics, ele foi chamado de última hora para a prova dos 200 m, sua especialidade.

Aos 20 anos, ele conta que foi alvo de uma pegadinha para ser informado da convocação. “Fizeram uma ligação por Zoom (aplicativo de reunião virtual). Estavam o presidente da CBAt (Wlamir Motta Campos), o Rodrigo, o Darci (técnico), a Rosana (da Silva) e o pessoal do atletismo do Sesi. O tópico era falar sobre a experiência do Felipe (Bardi, colega de treinos e de moradia, que também foi convocado) de ir para Tóquio. O Felipe falou e o presidente veio me perguntar de onde eu iria assistir ao Felipe. Disse que assistiria reunido com o pessoal do Sesi. Ele me cortou e disse que assistiria em Tóquio, porque estava convocado”, recorda.

O atleta admite que as esperanças eram pequenas, mas ainda as mantinha acesas. “Ir para uma Olimpíada é um sonho que tenho desde pequeno e agora está se tornando realidade. Quando saiu a primeira convocação, fiquei um pouco triste achando que era impossível, que não daria mais certo, mas, ao mesmo tempo, ainda tinha alguma esperança no coração pela minha pontuação. Então esperei até o momento certo. E foi incrível. Fiquei sem palavras, estava anestesiado, tremendo, momento emocionante, de alegria e felicidade.”

Lucas ingressou no atletismo aos 11 anos, no projeto Águias Guariba, no Interior. “Quando iniciei não tinha sonho tão grande, ia mais por brincadeira. Comecei a me destacar em 2017, na primeira viagem internacional, no Sul-Americano do Chile, onde fui campeão nos 200 m, que hoje é minha prova específica”, relembra ele, que chegou a Santo André em 2019, por intermédio do ex-técnico Nelson Lemes. “O Sesi vem mudando minha vida, com toda a estrutura e tudo o que faz por mim. Sou muito grato e agradeço a todos, desde o presidente Paulo Skaf, pela confiança”, finaliza.