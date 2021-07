Vítimas preferenciais

Do Diário do Grande ABC



O desemprego dói em todas as pessoas da mesma maneira, mas no Grande ABC ele é mais cruel com as mulheres, especialmente as que têm a partir de 30 anos e não completaram o ensino médio. Levantamento exclusivo feito pela reportagem do Diário mostra que esse é o perfil da maior parte dos cidadãos que foram demitidos no período de janeiro de 2020 a maio último nas sete cidades da região. É por isso que acerta o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ao dedicar a elas atenção especial na prorrogação do auxílio emergencial por mais três meses. Mulheres chefes de família vão continuar a receber R$ 375 mensais, a cota mais alta, até outubro.



A idade aparece como fator significativo na análise do maior contingente de desempregados no período. Em momentos de incerteza econômica, agravada pela instabilidade política, empresas adotam critérios muitas vezes injustos para cortar recursos humanos. Observada apenas a fria relação entre produtividade e custo nominal do trabalhador, funcionários mais velhos perdem a queda de braço com os mais novos.



A mesma lógica pode ser aplicada ao nível de estudo dos profissionais. Quanto menor o grau de instrução de funcionário, mais vulnerável ele estará aos cortes. Especialistas explicam a lógica: empregados com menos escolaridade geralmente atuam nos departamentos operacionais, como logística e manufatura, exatamente os primeiros a sentirem os reflexos da desaceleração econômica.



E por que o gênero influencia tanto nas demissões? A resposta passa pela antropologia e pela sociologia. Muitos gerentes de RH optam por manter homens na hora dos cortes porque entendem – equivocadamente, frise-se – que a mulher produz menos por engravidar, por precisar dividir sua energia com os afazeres domésticos e por outros preconceitos arraigados no seio de sociedade patriarcal como a brasileira. Exatamente por isso é que, para serem justas, as políticas de proteção social têm de acolher principalmente as maiores vítimas do desemprego, que, está claro, são elas.