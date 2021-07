Promessa traz novo olhar para Ribeirão

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



07/07/2021 | 00:41



Principal promessa do plano de governo do então candidato do PL à Prefeitura de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi, era concluir o Hospital Santa Luzia, cujas obras haviam começado no fim de sua primeira passagem pelo Paço e até agora não terminaram. A proposta começa a sair do papel a partir de amanhã, com a visita do vice-governador e secretário de Governo do Estado, Rodrigo Garcia (PSDB), que vai assinar a liberação de aporte na ordem de R$ 15 milhões. Dentro da gestão Volpi, a celeridade da solução deste problema – considerado o de mais grave complexidade pela equipe de governo – surpreendeu, trazendo outras perspectivas para o futuro, minimizando o poderio da oposição e fortalecendo a imagem do ex-prefeito na cidade.

Jardineiro

O prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), levou para o jardim da Prefeitura uma justicia-vermelha, uma árvore que, segundo ele, estava com dificuldades de crescer no jardim de sua casa, na região central da cidade. “Falei com o seu Márcio, jardineiro aqui do Paço, e concordamos em trazê-la para cá. No momento em que estávamos replantando, fiquei especialmente tocado com este gesto simbólico. Depositei nessa arvorezinha um pouquinho do que quero que essa gestão deixe para Diadema: um legado de amor, beleza e cuidado com os espaços públicos e pessoas que moram aqui.

Licitação do Imasf

A Prefeitura de São Bernardo reprogramou para hoje a licitação para contratação de plano de saúde para os servidores e dependentes. O processo havia sido paralisado por ordem da Justiça da cidade, mas o governo do prefeito Orlando Morando (PSDB) conseguiu reverter o caso no TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo).



Ajuda ao próximo

Com intermediação da vereadora Ana Veterinária (DEM), de Santo André, a empresa Adimax Pet entregou 1.440 fraldas geriátricas para três instituições sociais – a Casa de Ananias (bairro Santa Maria), o Instituto Monsenhor Antunes (Vila Assunção) e a Nosso Lar (Vila Linda). A democrata argumentou que conhece de tempos o trabalho social da Adimax e que fez questão de auxiliar a firma a colaborar com entidades da cidade.



Jantar de agradecimento

Na semana passada, o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), junto da primeira-dama Ana Carolina Barreto Serra recepcionaram vereadores da base de sustentação para um jantar com o fim de semestre. O tucano agradeceu o empenho da bancada governista, em especial com relação a projetos considerados polêmicos e estruturantes para o governo. O jantar foi animado, segundo alguns presentes.



Pleitos

O PSB registrou pedidos dos ex-vereadores Marcos Michels e Paulo Bezerra, ambos de Diadema, para concorrer a deputado estadual na eleição do ano que vem. Marcos, que chegou a ser presidente da Câmara e secretário no governo de Lauro Michels (PV), concorreu à Prefeitura no ano passado, sem sucesso. Bezerra também viu frustrado plano de retornar à Câmara.