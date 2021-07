Justiça arquiva investigação sobre fura-fila na FUABC

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



06/07/2021 | 22:30



O juiz Jarbas Luiz dos Santos, da 3ª Vara Criminal de Santo André, determinou o arquivamento do processo que apurava denúncia de fura-fila na FUABC (Fundação do ABC) por inclusão de funcionários de setores administrativos na lista prioritária da vacinação contra a Covid-19. O magistrado acatou os argumentos manifestados pela Polícia Civil e do MP (Ministério Público), que, depois de trâmite de inquérito civil, consideraram não haver indícios de irregularidades na inserção dos nomes dos servidores, apontados pela entidade como trabalhadores da saúde.



A decisão judicial é datada de 3 de julho. “Acolho, como fundamentação, a manifestação do Ministério Público para determinar o arquivamento dos autos”, descreveu Santos, no despacho. A investigação foi instaurada mediante acusação anônima, em abril, de fraude na condução do plano de imunização da FUABC, presidida por Adriana Berringer Stephan. Passados pouco mais de dois meses da denúncia, a averiguação concluiu, a partir de documentos e depoimentos, pela inexistência de “justa causa para a propositura de ação penal”. O arquivamento foi proposto “diante da ausência de indícios de prática criminosa”.



A denúncia apontou, na ocasião, que, em ofício – no qual foram requeridas à Prefeitura vacinas para aplicação nos profissionais da Fundação e da FMABC (Faculdade de Medicina do ABC) –, houve a introdução de oito nomes, entre 80 no total, de pessoas que não se enquadravam na condição de linha de frente ao enfrentamento da pandemia, tendo em vista exercerem cargo de gerência na sede administrativa da entidade, como RH, jurídico e financeiro. Além deste ponto abordado, a acusação registrou também que a lista dos funcionários aparecia no documento com dados possivelmente adulterados do local de trabalho, sem manter ligação direta com os setores mencionados na relação.



Delegado que presidiu o inquérito, Luis Guilherme de Sylos Marcondes, titular do 4º DP (Vila Guiomar), sustentou que a investigação não identificou ações criminosas na campanha de imunização promovida pela FUABC. “Denúncia de irregularidades não se comprovou. Ficou evidenciado que os agentes (profissionais de áreas administrativas) designados pelo comitê (de contingência do centro universitário da FMABC), de fato, trabalham em contato com pessoas que atuam em equipamentos de saúde, hospitais, compartilham ambientes. O grupo de gestores, conforme demonstrado (nos autos), pode ser enquadrado como trabalhadores da saúde. Isso se deu não só aqui, mas ocorreu em todo o Estado”, alegou.



“Antes mesmo da denúncia anônima falsa ser divulgada na imprensa, a Fundação do ABC procurou voluntariamente o Ministério Público para prestar todos os esclarecimentos. Sempre tivemos convicção da lisura dos trabalhos realizados e sabíamos que era questão de tempo para que a verdade aparecesse”, comentou a presidente da FUABC, Adriana Berringer Stephan.