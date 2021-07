Do Dgabc.com.br



07/07/2021 | 00:03



Um dos Estados mais atingidos pela Covid-19 no Brasil, o Amazonas comemora marca importante. Ontem, pela primeira vez desde 1º de abril de 2020, no começo da pandemia, as cidades amazonenses não registraram nenhuma vítima fatal por coronavírus em período de 24 horas.

A desaceleração é observada também em outros Estados, tanto que a média móvel de mortes pela doença no Brasil nos últimos 14 dias caiu pela décima vez seguida, chegando a 1.557 ontem. O mesmo indicador mostra que o número de casos também vem despencando, com média de 48.954 por dia, ou seja, recuo de 37% na comparação com 14 dias atrás.

Ontem, de acordo com dados do Ministério da Saúde, foram computadas mais 1.780 mortes e 62.504 casos de Covid, com total de 526.892 falecimentos e 18.855.015 diagnósticos positivos, sendo que, destes, 17.262.646 já estão recuperados da doença.

No Estado de São Paulo foram reportados ontem 714 mortes e mais 19.132 casos de Covid em período de 24 horas. Com isso, desde o início da pandemia já são 3.809.222 pacientes positivos e 130.389 falecimentos. O número de recuperados chegou a 3.422.338.

Ontem, havia 17.699 pacientes internados em todo o Estado, sendo 8.935 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 8.764 em vagas de enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos de emergência no Estado é de 70,9% e na Grande São Paulo é de 65,3%.



REGIÃO

Os boletins epidemiológicos enviados ontem pelas sete prefeituras do Grande ABC registram mais 33 óbitos e 819 diagnósticos positivos. No total, desde o início da pandemia, são 9.106 mortes e 225.184 registros de contaminados, sendo que, destes, 207.312 já estão recuperados da doença.

As mortes de ontem foram reportadas por Santo André (nove), São Bernardo (oito), Diadema (sete), São Caetano (quatro), Ribeirão Pires (quatro) e Mauá (uma). Os registros não significam que os falecimentos ocorreram nas últimas 24 horas, podem ser casos de pacientes que faleceram recentemente e os exames laboratoriais ainda não haviam confirmado a infecção pelo novo coronavírus.