07/07/2021 | 00:03



As sete cidades do Grande ABC seguem avançando na campanha de vacinação contra a Covid-19. Hoje, São Bernardo abre agendamento para moradores com 35 e 36 anos que devem programar a imunização no site saobernardo.sp.gov.br/web/coronavirus ou no aplicativo São Bernardo na Palma da Mão.

Outras duas cidades também têm grupos novos na imunização. Diadema e Ribeirão Pires vacinam hoje munícipes com 36 anos sem a necessidade de agendamento prévio. Na primeira, a vacina é cedida nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), enquanto os ribeirão-pirenses podem se proteger no Complexo Ayrton Senna, que está estruturado para receber moradores com carro e a pé. As duas cidades possuem calendário de vacinação definido com a diminuição de um ano por dia, até que seja possível imunizar pessoas com 35 anos amanhã em Diadema e com 34 anos na sexta-feira, em Ribeirão Pires.

Santo André e São Caetano seguem vacinando hoje munícipes com 37 anos ou mais, mas é necessário agendar a aplicação das doses nos sites psa.santoandre.br/vacinacaocovid e no coronavirus.saocaetanodosul.sp.gov.br, respectivamente. Mauá e Rio Grande da Serra imunizam hoje moradores com 38 anos ou mais nas UBSs das cidades.

Ontem as sete cidades ministraram 28.331 doses da vacina contra a Covid-19, sendo 24.166 referentes à primeira dose e 4.165, à segunda. Nos últimos 21 dias, apenas no domingo as sete cidades não conseguiram atingir a meta de aplicar ao menos 14.577 imunizantes por dia, que é o número mínimo para que todos os moradores com 18 anos ou mais sejam protegidos com a primeira dose até 15 de setembro, de acordo com o planejamento do governo do Estado.