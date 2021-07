Jovens negros são barrados na porta de shopping, em São Bernardo

Yara Ferraz



06/07/2021



Na tarde de hoje, três jovens negros foram impedidos de entrar no Golden Square Shopping, localizado na Avenida Kennedy, em São Bernardo. Seguranças barraram a entrada dos adolescentes, que têm entre 13 e 16 anos de idade, alegando um suposto furto a uma das lojas do empreendimento, que não foi cometido por nenhum deles. Caso, que pode ser enquadrado como injúria racial, foi compartilhado nas redes sociais pelo Padre Júlio Lancelotti.

De acordo com o relato do analista jurídico Luis Fernando Moreira, que ia tomar um café no shopping, por volta das 15h, os jovens foram impedidos de entrar pelos seguranças e ele questionou o motivo. “Eles disseram que havia ocorrido um suposto furto, exatamente com essas palavras. Eu perguntei se foi feito por aqueles jovens e os seguranças responderam que não. Foi quando eu disse que neste caso, eles poderiam responder judicialmente na área civil e criminal, por estar impedindo o direito de ir e vir desses jovens”, contou Moreira.

Ele afirmou que conhecia os jovens de vista, já que os amigos comercializam balas no farol da via. “Eles me disseram que não é a primeira vez que acontece essa situação”, lamentou. “Os jovens ficaram chateados, mas infelizmente eles vão se acostumando com essas injustiças e mesmo sendo crianças, já parecem calejados com esse tipo de situação.”

O analista jurídico entrou em contato com a administração do shopping, que se desculpou, fez uma reclamação formal no estabelecimento e também um boletim de ocorrência por difamação na delegacia eletrônica. “Acredito que ocorreu uma injúria racial (ofender alguém com base na sua cor ou etnia), mas neste caso, a denúncia teria que ser feita pelas próprias vítimas”, disse Moreira.

O caso foi compartilhado no Instagram do padre Julio Lancelotti, conhecido pelo seu trabalho junto aos moradores de rua da Capital. “Providências legais hão de ser tomadas. É o Brasil racista!”, escreveu ele na legenda. Até agora há pouco, a foto já somava mais de 31,5 mil curtidas.

Questionado pelo Diário, o Golden afirmou que abriu procedimento interno para apuração do caso. Em nota, o shopping disse que “reforça que a conduta narrada não reflete as orientações e valores prezados pela marca. O shopping informa ainda que repudia qualquer tipo de discriminação e violência e ressalta que realiza treinamentos constantes com a equipe para abordagem com menores desacompanhados. O Golden reitera também que não registrou nenhum furto nesta semana.”

Procurada, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) do Estado não retornou até o fechamento desta reportagem.