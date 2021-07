Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



07/07/2021 | 00:03



Integrantes do grupo Jovens Pelo Clima preparam documentário sobre os impactos causados pela emissão de gases poluentes do Polo Petroquímico de Capuava e que trazem transtornos para os moradores do entorno. O projeto deverá ouvir relatos de munícipes que vivem próximos ao parque industrial, que fica na divisa entre Santo André, Mauá e São Paulo. A ideia é dar voz a quem convive diariamente com problemas causados pelas emissões potencialmente tóxicas.

O grupo Jovens Pelo Clima (Fridays for Future, em inglês) ficou conhecido mundialmente por ter entre suas lideranças a jovem sueca Greta Thunberg. A intenção é usar o alcance do grupo para chamar atenção para o problema que acontece na região.

“A intenção é entregar o documentário já em outubro. Queremos falar com os moradores, mostrar quais os principais problemas que eles têm enfrentado. Vamos falar também com os integrantes do polo petroquímico”, afirmou Jahzara Johari Ona França Teixeira, 17 anos, uma das ativistas envolvidas com o projeto.

Com o filme, os jovens esperam que os problemas causados pelo polo petroquímico sejam discutidos em âmbito nacional, já que o grupo de ativistas conta com integrantes de várias partes do País. “Também acredito que há a possibilidade de o documentário ser comentado internacionalmente. Temos diversos contatos em vários outros países”, projetou Jahzara.

A ideia de realizar documentário surgiu após os integrantes do grupo participarem de audiência pública que foi organizada pelo vereador da Capital Alessandro Guedes (PT) e também pelo parlamentar de Santo André Ricardo Alvarez (Psol), que ocorreu em abril.

No mês passado, o Diário mostrou que os vereadores se articulam para envolver o Estado na discussão dos impactos causados pelas emissões de gases potencialmente tóxicos pelo polo petroquímico.