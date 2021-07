Obras de drenagem bloqueiam parte da rua Senador Flaquer, no Centro

da Redação



06/07/2021 | 20:25



A rua Senador Flaquer, no Centro de Santo André, começará a receber a partir da manhã desta quarta-feira (7) obras para melhorar o escoamento da água da chuva. Até meados de agosto, serão construídas novas galerias de águas pluviais e bocas de lobo, o que provocará interdição parcial da faixa da direita e proibição de estacionamento de veículos nos dois lados da via.

Os serviços vão ocorrer numa extensão de 100 metros da Senador Flaquer, entre a rua Dom João VI e a avenida Santos Dumont. Durante este período, o DET (Departamento de Engenharia de Tráfego) dará apoio e orientação aos motoristas.



As intervenções estão previstas no EIV (Estudo de Impacto de Vizinhança) devido à construção do Hospital e Maternidade NotreDame Intermédica, na Vila Assunção. As melhorias, portanto, não geram nenhum custo para a Prefeitura e para o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André).