Conheça a casa-museu de Frida Kahlo, na Cidade do México

Frida Kahlo (1907-1954) completaria 114 anos em 6 de julho. Corajosa, a artista mexicana ficou conhecida por transformar uma vida cheia de dores em cores e formas, que até hoje encantam pessoas de todo o mundo.

Passional e intensa, Frida Kahlo é a alma de um México massacrado pela colonização, mas que mantém até hoje uma identidade contagiante. Quem vai até a Cidade do México, a capital do país, encontra sim uma série de igrejas (muitas delas erguidas sobre templos pré-colombianos) e bairros inteiros com arquitetura típica espanhola, mas também uma alma indígena presente na cultura, na culinária, no artesanato e no dia a dia das pessoas. E isso é a cara da obra de Frida.

Frida Kahlo na Cidade do México

Antes de seguir os rastros de Frida Kahlo na Cidade do México vale a pena compreender um pouco mais sobre sua vida – sendo que a morte, tão celebrada no país durante o Dia de Muertos, foi um de seus temas mais recorrentes.

A pintora mexicana começou a sentir as primeiras dores ainda na adolescência, após sofrer um terrível acidente de bonde que a fez passar por várias cirurgias. De forma corajosa, ela passou a interpretar isso de uma maneira bem particular em sua arte, marcada pelas cores vivas.

Museu Frida Kahlo

Muito de sua obra pode ser vista em sua antiga casa, que abriga hoje o Museu Frida Kahlo. Trata-se de um dos pontos mais visitados do bairro residencial de Coyoacán, ao sul da Cidade do México.

O imóvel chama a atenção já do lado de fora. Isso porque a fachada destaca paredes azul-celeste, marcadas por amplas janelas verdes com molduras vermelhas, todas elas rentes à calçada. Não há muros, e o ambiente é bastante simples. Erguida em 1904, a casa conta com um belo jardim interno.

Foi ali que Frida Kahlo passou boa parte da vida com Diego Rivera, outro icônico artista plástico mexicano. O amor incendiário do casal foi marcado por diversas crises e escândalos de traição. Diego, 21 anos mais velho que Frida, chegou a trai-la com a própria irmã, Cristina, o que provocou um divórcio. Mais tarde, os artistas se casariam novamente.

O relacionamento conturbado deu vida a muitas obras de Frida. Isso sem contar cartas, fotos e depoimentos que retratam a história de paixão e infidelidade do casal.

Boa parte desse material pode ser vista dentro do museu, que conta com cômodos bem pequenos. A exceção é o atelier, na parte de cima da casa, cercado de grandes janelas. Os dormitórios dos dois artistas e a cozinha seguem com a configuração original. Joias e roupas de Frida Kahlo também fazem parte do acervo.