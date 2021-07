Otávio Raman, dono jornal Em Tempo, morre vítima da covid-19

06/07/2021 | 17:10



Muitos famosos e anônimos acabaram perdendo a vida por conta do novo coronavírus e infelizmente foi o caso de Otávio Raman Neves, de 64 anos de idade, e dono do jornal Em Tempo e sócio proprietário da TV Norte Amazonas, que é uma afiliada do SBT.

O empresário estava internado na UTI desde março deste ano e acabou sofrendo várias complicações da notícias e a notícia de sua morte chegou apenas na madrugada desta terça-feira, dia 6.

Em um comunicado para toda a imprensa, o SBT acabou lamentando a morte de Otávio Raman Neves.

O SBT presta sua solidariedade à família e amigos de Otávio Raman Neves, que morreu na manhã desta terça-feira (06), em São Paulo (SP). O empresário, sócio proprietário da TV Norte Amazonas, afiliada do SBT, estava em tratamento desde março deste ano devido às sequelas causadas pela Covid-19, na UTI do hospital Villa Nova Star. Conhecido por seu sorriso largo e simpatia, o criador do grupo Raman Neves, do jornal e TV Em Tempo, parte com apenas 64 anos de idade. A direção, funcionários e amigos do SBT lamentam essa perda e desejam conforto à esposa, filhas, filhos, netos e demais familiares de Otávio.