24 pessoas são isoladas após suspeita de surto de Covid-19 em set da nova série de Star Wars

06/07/2021 | 17:10



Filmar a nova série de Star Wars tem sido um verdadeiro drama. Segundo informações do site britânico The Sun, 24 pessoas da equipe de Andor, um seriado de 12 episódios com estreia prevista para 2022, foram isoladas depois de uma suspeita de surto de Covid-19.

Por enquanto, dois casos da doença foram confirmados, mas outras pessoas já estão reclamando de sintomas. Dentre as equipes afastadas, estão dois departamentos de filmagem, com mais de oito funcionários cada um.

- Tememos que é só uma questão de tempo até que todo mundo teste positivo., declarou um informante ao veículo.

Ewan McGregor é um dos atores que, provavelmente, participarão do projeto. Até então, existe um rumor de que o artista reprisará o seu papel como Obi-Wan Kenobi. Vale lembrar que Andor é uma produção do Disney+, cujo enredo se passará antes dos acontecimentos do filme Rogue One: Uma História de Star Wars, de 2016.

- Departamentos completos foram totalmente retirados do trabalho e estão isolando. Toda a situação da Covid neste trabalho está fora de controle - está se espalhando e eles não conseguem controlar, mas não fecham as portas. Alguns funcionários temem colocar em risco a vida de seus entes queridos., completou a fonte.

Tenso, não é mesmo?