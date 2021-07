Santo André e Diadema ampliam vacinação contra gripe para toda a população

da Redação



06/07/2021 | 16:08



As Prefeitura de Santo André e Diadema ampliaram a vacinação contra o vírus da Influenza para toda a população acima de seis meses de idade. Em Santo André, a imunização estará disponível a partir da próxima segunda-feira (12) em todas as unidades de saúde do município. Diadema informou que a antecipação é a partir de hoje.

A campanha andreense teve início em 12 de abril e, até o momento, 144.736 pessoas do grupo prioritário foram vacinadas.

"Santo André é referência na vacinação e abre, agora, para todos os andreenses a imunização contra a gripe. Uma proteção importante para evitar o agravamento de síndromes respiratórias e consequentemente os óbitos", pontuou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

O objetivo da iniciativa é reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus Influenza, assim como minimizar a carga da doença, reduzindo os sintomas que podem ser confundidos com os da Covid-19.

Para quem faz parte do público-alvo inicial e ainda não foi se vacinar, a Secretaria de Saúde reforça a importância de se proteger contra a gripe. A escolha dos grupos prioritários considera as pessoas que estão mais vulneráveis ou podem desenvolver formas mais graves da doença. No inverno a preocupação é ainda maior.

A campanha será realizada, até esgotar o estoque de vacinas, nas 32 unidades de saúde do município, das 8h às 17h, de segunda a sexta.

O Ministério da Saúde não recomenda que seja feita a aplicação das vacinas contra a Covid-19 e contra a Influenza conjuntamente. A pasta orienta que as pessoas que estiverem nos grupos prioritários procurem se vacinar antes contra a Covid-19. Especialistas recomendam um intervalo de pelo menos 14 dias entre a imunização contra coronavírus e a vacina contra a gripe. Pessoas infectadas com a Covid-19 ou que receberam alta há menos de 28 dias não poderão tomar a vacina contra a Influenza.

Público-alvo inicial - Crianças de seis meses a seis anos de idade, gestantes e mães de recém-nascidos (puérperas), povos indígenas e trabalhadores da saúde, idosos com 60 anos ou mais, professores das escolas públicas e privadas, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, integrantes das Forças Armadas, de segurança e de salvamento, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, trabalhadores portuários, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade e adolescentes em medidas socioeducativas.

DIADEMA

Em Diadema, a vacinação vai perdurar enquanto durar os estoques da vacina influenza. Desde o início da 23ª Campanha de Vacinação contra a Influenza (gripe), em 12 de abril, até o momento, a cidade já imunizou 57.164 pessoas. A vacinação acontece em 20 UBSs (Unidades Básicas de Saúde), das 8h30 às 16h.

Para receber o imunizante é necessário apresentação de carteira de vacinação, documento pessoal com foto e, se possível, o cartão SUS. Como é necessário dar um intervalo de 14 dias entre a vacina da Influenza e a da Covid-19, a Secretaria Municipal da Saúde também recomenda, se possível, que o usuário leve o cartão de vacinação Covid-19 para agilizar o processo de consulta e imunização. Os menores de 18 anos devem estar acompanhados de um dos pais ou responsáveis.