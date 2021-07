Filho de Leonardo revela que foi atrás de remédio abortivo no Paraguai

06/07/2021 | 16:11



Matheus Vargas, filho do cantor Leonardo, continua dando o que falar! Após revelar que perdeu a virgindade com a viúva de um traficante, o jovem, fruto do relacionamento do sertanejo com a modelo Liz Vargas, voltou ao podcast É Babado e contou que já passou perrengues por transar sem camisinha!

- Algumas poucas vezes, tomei uma vez um susto pra nunca mais. Uma vez viajei com uns amigos meus, acho que foi pra Ribeirão Preto, tava todo mundo dormindo junto na fazenda, meninada daquele jeito! E tava dormindo com a minha menina, resolvemos ficar o final de semana inteiro juntos e uma hora a camisinha acaba.

Preocupado com a situação, Matheus pediu para a menina tomar um medicamento. Entretanto, não saiu como o esperado!

- Uma semana depois meu celular toca, eu sozinho no apartamento do meu amigo em Higienópolis e vejo o DDD de Ribeirão Preto e já atendi tremendo. Ela falou que a gente precisava conversar e eu comecei a ficar branco, falou que a menstruação estava atrasada, que ela nunca tinha atrasado, que não tinha descido, que não era normal. Começamos a ligar para uns amigos meus que moram em Campo Grande para buscar um remédio que tinha lá no Paraguai, para trazer e dar pra menina e eu já conversando com a menina sobre o chá de cravo. E eu entrando na cabeça dela e estudando os remédios, porque esses remédios dizem que são horríveis, que acabam com a mulher. E pensando no meu pai acabando comigo, minha mãe acabando comigo.

Que situação, né?