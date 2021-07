Após 20 anos de briga, Belo terá que pagar nove milhões de reais para Denílson

06/07/2021 | 16:11



Belo e o ex-jogador Denílson estão vivendo vivendo um impasse há cerca de duas décadas, devido uma dívida milionária que o cantor tem com o comentarista da Band. Recentemente, inclusive, o jornal Extra noticiou que o cachê dos shows da turnê Belo in Concert estariam indo direto para a conta bancária de Denílson.

No entanto, parece que essa briga está perto de chegar ao fim. Segundo informações do colunista Alessandro Lo Bianco, Belo teria fechado um acordo e se comprometido a pagar cerca de nove milhões de reais para o comentarista até 2032. Se cumprir o trato, estará finalmente livre de todas as restrições judiciais.

A dívida inicial era no valor de cinco milhões de reais. Ela foi aplicada ao cantor como uma forma de indenização, já que ele quebrou o contrato com o grupo Soweto, no qual Denílson era um dos proprietários, para dar início a sua carreira solo.