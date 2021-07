Filho de Arnold Schwarzenegger lamenta morte do ator Daniel Mickelson aos 23 anos de idade

06/07/2021 | 16:10



No dia 5 de julho, foi anunciado que o ator Daniel Mickelson, de apenas 23 anos de idade, morreu na noite do dia 4 de julho. A notícia foi dada pela irmã do rapaz, a modelo Meredith Mickelson, através de seu Instagram. Na publicação, ela não revela a causa da morte, mas lamenta a perda do irmão mais velho ao publicar uma foto dos dois ainda crianças:

Meu coração está despedaçado e escrever isso parece tão errado que eu nem sei o que dizer. Ontem perdi meu irmão, meu melhor amigo e a outra metade do meu coração. Não havia uma pessoa que eu amava mais nesta terra.

Além de Meredith, a namorada de Daniel, Maddie Haley, também se pronunciou em sua rede social:

Eu não quero que isso seja real. Eu sinto como se meu coração tivesse sido arrancado do meu peito. Não houve um dia em que você não se esforçasse para me fazer sentir especial e amada. Eu gostaria que meus planos de passar o resto da minha vida com você não fossem tirados de mim assim. Eu te amo para sempre, querido.

Maddie ainda publicou uma série de registros do amado através do Stories, entregando que a morte do ator foi súbita:

Isso foi na semana passada, eu não entendo como você pode ter ido embora.

Daniel ainda recebeu homenagens da ala jovem de atores de Hollywood, incluindo Paris Hilton e as modelos Kaia Gerber e Lottie Moss, além do ator Patrick Schwarzenegger, filho de Arnold Schwarzenegger, que comentou na publicação de Meredith:

Rezando por vocês.

Mickelson era conhecido por atuar no longa de terror The Killer Clown Meets the Candy Man, além da série infantil Mani.