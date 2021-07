Com avanço da vacinação, número de mortes cai em Ribeirão Pires

da Redação



06/07/2021



À medida que avança a vacinação em Ribeirão Pires, o número de mortes pela Covid-19 vem caindo. É o que aponta um levantamento preliminar da Secretaria de Saúde. Entre janeiro e junho, a Estância vacinou mais de 50 mil pessoas com pelo menos a primeira dose. Atualmente, a cidade está imunizando pessoas com 37 anos com previsão de chegar a 34 anos na próxima sexta-feira.

De acordo com os dados da vacinação, no mês de março, 6.951 pessoas foram imunizadas e 44 óbitos foram registrados. No mês seguinte, abril, o número de mortes caiu para 27 e mais 7.164 primeiras doses foram aplicadas entre pessoas com mais 63 anos, GCMs e profissionais da educação com mais de 47 anos.

No mês de maio, o número de mortes se manteve em queda, chegando a 21, enquanto 10.980 pessoas com mais de 60 anos e pessoas maiores de idade com comorbidades receberam a primeira dose. E no último mês, em junho, 17 mortes por Covid-19 foram registradas e 25.278 pessoas foram vacinadas, incluindo educadores maiores de 18 anos, caminhoneiros, lactantes, garis e pessoas com mais de 40 anos.

Após passar por um período que beirou o esgotamento do sistema de saúde (entre os meses de março e abril) e ter endurecido as medidas de restrição para conter o avanço da Covid, finalmente Ribeirão Pires registra dias menos turbulentos. Hoje, apenas 12 leitos (dos 41 disponíveis) estão ocupados no Hospital de Campanha e não há ninguém intubado.

"A vacinação de grande parte da população está diminuindo a circulação do vírus. Isso está contribuindo para menor taxa de infecção e consequentemente menos óbitos", observou Antônio Carlos André de Castro, médico coordenador do Hospital de Campanha.

Ribeirão Pires aplicou até aqui três vacinas: CoronaVac/Butantan, AstraZeneca/Fiocuz e Pfizer/BioNTech. A cidade já vacinou, ao todo, 59.337 pessoas com a primeira dose, enquanto 15.526 já tomaram as duas doses.

O drive thru da vacinação na cidade está localizado na tenda do Complexo Ayrton Senna, na Avenida Valdírio Prisco, 193, Jardim Itacolomy, que funciona de segunda a sábado das 8h às 16h.