Sylvinho tenta aperfeiçoar o desempenho do setor ofensivo do Corinthians

06/07/2021 | 15:40



Depois do terceiro empate consecutivo no Campeonato Brasileiro - 1 a 1 contra o Internacional, sábado passado -, o técnico Sylvinho se mostrou satisfeito com o desempenho do setor defensivo do Corinthians e prometeu melhorar a produção ofensiva. Pois, nesta terça-feira, o treinador utilizou o treino da manhã para aperfeiçoar este fundamento.

O elenco corintiano foi dividido em um treino técnico de enfrentamento. Cada atleta só podia dar três toques na bola, e o objetivo era intensificar a marcação em locais determinados nas laterais da área e roubar a bola do 'adversário'.

Além de cuidar do ataque,o treinador também testou a zaga com exercícios em bolas paradas, tanto em faltas como em escanteios. Após nove partidas disputadas no Brasileiro, o Corinthians tenm saldo de gols zerado, pois o ataque marcou sete vezes, mesmo número que a defesa foi vazada.

Um provável Corinthians para enfrentar a Chapecoense, quinta-feira, às 21h, na Arena Condá, pela décima rodada do Brasileirão poderá formar com: Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Gabriel e Vitinho; Gustavo Mosquito, Mateus Vital e Jô.