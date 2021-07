Tite Campanella inaugura Emei Claudio Prieto, no bairro Cerâmica

da Redação



O prefeito Tite Campanella (Cidadania) inaugurou hoje a Emei (Escola Municipal de Educação Infantil) Claudio Prieto, no bairro Cerâmica, em São Caetano. A nova unidade tem capacidade para mais de 100 crianças.

As matrículas para a nova unidade já estão abertas no Portal da Educação (http://educacao.saocaetanodosul.sp.gov.br/) para atender moradores do Bairro Cerâmica e proximidades

“Inaugurar escola é bom. Inaugurar escola honrando o nome de Claudio Prieto é ainda melhor. Aqui, em São Caetano, ele brincou, trabalhou, empreendeu, fez uma vida, uma história e muitos amigos. Agora, seu nome fica eternizado” afirmou o prefeito.



A nova escola nasceu a partir de uma reestruturação total do antigo prédio da Nucame (Núcleo de Capacitação do Menor) Wilson Prieto, que era ocupado pelo Lions Clube Barcelona em regime de comodato. A entrega do imóvel à administração pública, após três décadas de serviços prestados à população, originou o projeto que converteu o antigo prédio em uma escola moderna e aconchegante.



Claudio Prieto, filho de Wilson Prieto, esteve presente à solenidade de assinatura do edital das obras, em 2020. A escola receberia o nome de seu pai. Mas então, aconteceu um triste imprevisto: em dezembro de 2020, Claudio Prieto foi vitimado pela Covid-19, aos 78 anos. Homenagear o empresário, presidente do Lions Clube Barcelona por três mandatos e um dos criadores do Nucame, foi a decisão natural.



Na inauguração da escola, a filha Renata Prieto Sepe, falando em nome da família, agradeceu a homenagem: “Meu pai sempre teve pressa de viver, de realizar, de ajudar o próximo. Ele é exemplo para minhas filhas e será exemplo para os alunos dessa escola. Guardo boas memórias desse espaço, das festas beneficentes que eram feitas aqui. Com meu pai, também são homenageadas muitas pessoas que se dedicaram a esse trabalho. Com certeza ele está muito feliz.”



Em virtude da pandemia, a inauguração foi transmitida em tempo real pelas redes sociais, permitindo que o evento fosse realizado com um pequeno número de presentes. Após o descerramento da placa, os visitantes tiveram a oportunidade de conhecer as dependências da nova unidade escolar, que conta com salas de atividades, berçário, lactário, solário com grama sintética na área externa e uma miniquadra. “Conseguimos criar mil novas vagas de Educação Infantil neste ano e ainda teremos a inauguração de mais uma escola em breve (no bairro Fundação)”, anunciou Tite Campanella.



A diretora, Edna Maria Honório, está ansiosa para começar as aulas. “As salas ficaram ótimas.”