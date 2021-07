Eduardo Costa ignora polêmica de traição e elogia affair publicamente: Muito maravilhosa

06/07/2021 | 15:10



Eduardo Costa mostrou que não está ligando muito para a polêmica envolvendo o ex-marido da atual affair, Mariana Polastreli. No Instagram, o cantor fez questão de comentar em uma foto que a blogueira publicou na última segunda-feira, dia 5, e elogiou Mariana publicamente, para quem quisesse ver.

Muito maravilhosa, escreveu o músico, que ainda adicionou um emoji vermelho de coração ao comentário.

Pensa que a influenciadora deixou o elogio de lado? Que nada! Mariana respondeu à declaração de Eduardo com um flerte bastante conhecido.

São seus olhos, escreveu a loira.

Como você viu, Mariana foi acusada pelo ex-marido, Eduardo Polastreli, de traição. De acordo com ele, a influencer abandonou a casa e os filhos para viver um relacionamento com Eduardo Costa. Na época, o sertanejo declarou que mal tinha ficado com a loira, e Mariana negou muitas das acusações do ex. Mas essa interação mais recente despertou a curiosidade dos fãs: será que o artista e a blogueira estão juntos agora?